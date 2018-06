Andretta, prende fuoco la camera da letto: arrivano i soccorsi Il rogo è stato innescato, probabilmente, da un cortocircuito. Non c'era nessuno in casa.

Paura ad Andretta questa mattina poco dopo le 12. Da un'abitazione del centro del comune irpino fuoriusciva del fumo che ha spaventato alcuni vicini. E' così partita la chiamata ai vigili del fuoco e ai carabinieri. I caschi rossi hanno sedato le fiamme in camera da letto, un rogo innescato probabilmente da un corto circuito. Nessun ferito, al momento dell'accaduto non c'era nessuno in casa.