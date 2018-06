Mirabella, armi e profumi illegali: in quattro nei guai L'esito dei controlli dei carabinieri della compagnia locale affiancati dalle stazioni.

di AnFan

E' di quattro denunce l'esito dei controlli dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano con la collaborazione delle stazioni di competenze. La lista dei denunciati si apre con un 55enne di Mirabella, che aveva in casa un fucile calibro 16 detenuto illegalmente; e continua con un 38enne della provincia di Napoli accusato di truffa per avere venduto profumi con etichette contraffatte a un'attività di Dentecane. A loro si aggiungono un 40enne di Altavilla Irpina che si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test; e un 18enne di Montemiletto che guidava un'auto, coinvolta in un'incidente, senza patente.