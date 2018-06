Violento incidente a Torrette: 22enne in ospedale L’auto è sbandata, finendo fuori strada. Sul posto polizia e 118.

di Andrea Fantucchio

Violento incidente all’alba a via Nazionale Torrette, Mercogliano, nei pressi di un ristorante cinese del posto. Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada andando poi a sbattere contro un cancello. Al volante c’era un ragazzo di 22 anni che è stato soccorso dal personale del 118. Il giovane era scosso per l’accaduto, ma non sembrava aver riportato ferite gravi. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Dove i medici gli hanno prestato le prime cure, dopo averlo sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso lesioni. Il 22enne ha riportato solo forti contusioni oltre al comprensibile spavento. A ricostruire la dinamica dell’accaduto la polizia di Avellino che è intervenuta sul posto, eseguendo tutti i rilievi. L’auto, probabilmente, verrà trasportata al vicino deposito giudiziario.