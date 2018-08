Auto in fiamme nella notte, giallo a Montoro Si indaga

Sono in corso indagini per l'incendio di una Fiat Panda divampato questa notte a Montoro, contrada Monte. L'autovettura era parcheggiata nel piazzale recintato antistante l'abitazione della proprietaria dell'auto. Sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Baiano, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rispettivamente provveduto ad acquisire elementi utili per l'attività d'indagine ed a domare le fiamme che hanno completamente distrutto l'utilitaria.