Sbanda e si ribalta: code e paura in galleria a Solofra FOTO Disagi in direzione Avellino

di Siep

Sbanda e si ribalta sul Raccordo, paura nella galleria di Solofra. E' successo intorno alle ore 18,00. Per motivi che restano al vaglio degli agenti della Polstrada, intervenuti sul posto per rilievi e soccorsi, una giovane donna alla guida della sua vettura avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, ribaltandosi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso alla ragazza, che è stata trasferita all'ospedale Landolfi della Città della Concia. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I vigili del fuoco sono riusciti tempestivamente a liberare la carreggiata dal mezzo, ma si sono comunque verificare code e attese in galleria per consentire gli interventi di soccorso.