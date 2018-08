Schianto moto-autocarro: uomo a terra, paura sul Raccordo FOTO Incidente a Montoro

Tensione, paura, molta apprensione sul Raccordo Avellino Salerno, in direzione del capoluogo irpino dove questa mattina si è verificato un incidente. Da accertare la dinamica del sinistro che ha visto coinvolti un motociclista a bordo del suo mezzo e un autocarro. L'uomo è stato trovato a terra nella corsia di emergenza. Sono arrivati subito gli agenti della polstrada, che hanno assicurato alle altre vetture in transito di marciare in sicurezza. L'arrivo dei sanitari ha prestato subito soccorso all'uomo ferito, che è stato trasferito al Moscati. Sul posto gli agenti della polstrada per i rilievi.

Siep