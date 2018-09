Avellino. Malore nella notte, 27enne è grave I soccorsi a Rione Mazzini

Si sente male, soccorsi nella notte. Ventisettenne colto da malore in casa. E’ successo la scorsa notte, in periferia, ad Avellino. Da accertare le cause del malore. Indaga la polizia. Ora il giovanissimo è ricoverato al "San Giuseppe Moscati".

La chiamata al 118 ha permesso ai sanitari di arrivare nell’appartamento di Rione Mazzini, per prestare i primissimi soccorsi al giovanissimo, che ora verserebbe in serie condizioni nel nosocomio del capoluogo irpino. Sono in corso gli esami di rito per accertare le cause del malore. Il 27enne è tenuto sotto strettissimo controllo da medici e sanitari. Si attende il prossimo bollettino medico per conoscere il suo stato di salute e il quadro clinico complessivo.