A Bellizzi un momento di preghiera per il dottore Urciuoli Sarà un'occasione per dimostrare il sostegno per una pronta ripresa

Momento di preghiera a Bellizzi per il dottore Urciuoli. Lunedì, 29 aprile 2024 alle ore 19 presso l'anfiteatro di Bellizzi, un gruppo di cittadini spontaneamente ha deciso di ritrovarsi per un momento di preghiera e solidarietà nei confronti del dottor Luigi Urciuoli, medico veterinario attualmente ricoverato in ospedale a causa di un grave malore.

Sarà un'occasione per dimostrare il nostro sostegno e la nostra vicinanza alla sua famiglia, in particolare alla moglie Maddalena, e per unirci tutti insieme in un gesto di solidarietà umana e di preghiera.