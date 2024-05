Colpo grosso in villa a Monteforte, derubati nel sonno: portata via anche l'auto Coppia di anziani sorpresi nel sonno dai banditi che hanno portato via un ingente bottino

Colpo grosso in villa ad Alvanella di Monteforte, anziani derubati nel cuore della notte. I banditi sono riusciti a portare via un ingente bottino, che ammonta a diverse migliaia di euro. Marito e moglie non si sarebbero accorti di nulla, forse storditi dai ladri, narcotizzati, chissà. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbe stata una banda composta da più persone. I ladri si sarebbero introdotti, nella notte tra sabato e domenica, nella villetta passando dal piano inferiore dell'alloggio. Rubati oggetti di valore e monili in oro e danaro contante. Ma non solo. I ladri hanno portato via anche l'utilitaria di famiglia. Ed è stata proprio l'autovettura trafugata a mettere gli investigatori sulle tracce delle vittime. La vettura infatti è stata trovata abbandonata nei pressi di Ottaviano nel vesuviano dalle forze dell'ordine. Consultando i documenti conservati nel veicolo, gli agenti hanno verificato che il proprietario risultava essere una persona residente in provincia di Avellino. Sono stati avvisati i carabinieri della compagnia di Baiano, competente per territorio. Così i militari irpini hanno raggiunto la villa, per contattare i proprietari della vettura. Solo così imprenditore e moglie si sono accorti di quanto accaduto in casa loro. I due hanno trovato la casa a soqquadro e sono venuti a sapere che anche la loro auto era stata portata via. I militari hanno ricostruito l'accaduto ed effettuato i rilievi del caso. Continua dunque la raffica di furti tra Mercogliano e Monteforte Irpino. I residenti invocano dunque maggiori controlli.