È la vigilia di Catania-Avellino: lupi a Sturno anche con una "mascotte" Via al cammino playoff: domani (ore 20.30) la sfida con gli etnei al "Massimino"

Ritiro pre-partita iniziato ieri mattina dopo il sorteggio dei quarti di finale playoff: l'Avellino sta vivendo a Sturno parte della vigilia del primo match con il Catania, in programma domani (ore 20.30) al "Massimino" con due sedute a porte chiuse prima della partenza, prevista per questo pomeriggio. Alle 11, in modalità telematica, Michele Pazienza presenterà la sfida con gli etnei: ultime decisioni per la formazione titolare con la ripartenza dal 3-5-2 e con i dubbi legati a due ruoli: ballottaggio tra Thiago Cionek e Michele Rigione per il ruolo di centrale difensivo e tra Gabriele Gori e Lorenzo Sgarbi per quello di attaccante per far coppia con Cosimo Patierno. Nelle soluzioni provate lungo la preparazione playoff rientra anche il 4-3-1-2, ma risulta come piano B rispetto alla stabilità garantita dal modulo con cui l'Avellino ha accelerato nel rush finale per conquistare il secondo posto nel girone C e iniziare il cammino negli spareggi promozione dai quarti di finale. L'Avellino ha vissuto le ore pre-gara anche con una mascotte, un gatto, presente nella struttura Casa Reale di Sturno.