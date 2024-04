Mercogliano: D'Alessio annuncia di proseguire il suo percorso amministrativo La sfida del sindaco: "Impegno, determinazione, dialogo e lavoro di squadra"

Nella relazione e nei ringraziamenti durante l'ultimo consiglio comunale il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio ha rimarcato la sua volontà a proseguire il percorso intrapreso cinque anni fa, a continuare ad essere la Mercogliano del domani, non quella che volge lo sguardo all'indietro e a farlo insieme ai tanti che, in questi anni, lo hanno affiancato e supportato, alle associazioni, a tutta la comunità .

Ed è proprio in chiave moderna, sui social, che prosegue il lancio di Io Scelgo Mercogliano, con una caratteristica che in questi 5 anni non è mai mancata all'amministrazione targata D'Alessio: la più ampia possibilità per i cittadini di commentare, partecipare, condividere, interagire.

Dunque, "partecipazione" sarà anche in questa nuova tornata elettorale uno dei punti saldi della squadra di D' Alessio.

"Impegno, determinazione, dialogo e lavoro di squadra. Mi conoscete, continuerò ad essere così. In questi anni ho condiviso con voi sfide, successi e difficoltà. Ho disatteso qualche vostra aspettativa e non mi tiro indietro dal dirlo perché sono leale e vi rispetto, ma ho lavorato con rigore per far risalire la città innanzitutto dall’abisso economico nel quale era piombata, ho programmato e ora, insieme, stiamo raccogliendo i frutti attesi.

Ogni obiettivo ambizioso ha bisogno di tempo e risorse, gli alberi che sono lenti a crescere portano i frutti migliori. Mi auguro di avervi ancora al mio fianco. Scegliamo Mercogliano, continuiamo insieme a completare quello che abbiamo iniziato e a realizzare nuovi progetti!"