Festa di San Gerardo blindata: nessun furto, solo Daspo I controlli dei Carabinieri

Festa di San Gerardo, ladri in azione. Come ogni anno tornano puntuali a mischiarsi tra i fedeli i malviventi pronti a derubare i pellegrini.

I servizi sono stati pianificati grazie ad una articolata attività operativa e confortata anche da alcuni spunti informativi derivanti dall’approfondita conoscenza dell’ambiente e della realtà locali.

L’attività preventiva posta in essere è stata preziosa, atteso che non sono stati denunciati furti con destrezza o su autovetture in sosta.

Probabilmente scoraggiati dalla massiccia presenza dei militari in divisa, anche in uniforme storica, gli eventuali malintenzionati, mimetizzatisi tra i numerosi pellegrini giunti presso il Santuario di San Gerardo Majella, hanno probabilmente evitato di “operare” e mettere a segno i soliti furti che si registrano in occasioni del genere.

Nel corso della vigilanza sono controllate numerose persone sia all’interno della fiera che nei parcheggi. E proprio all’interno dell’area fieristica, dove quest’anno vi erano centinaia di bancarelle ed espositori, i Carabinieri in abiti civili, in due diverse circostanze, hanno notato aggirarsi con fare sospetto un 40enne ed un 55enne, entrambi provenienti dal napoletano, ed hanno iniziato a “tenerli sotto controllo” prima di procedere all’identificazione.

Alla luce dei numerosi precedenti penali emersi a loro carico principalmente per reati contro il patrimonio, gli stessi sono stati proposti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

Per un parcheggiatore abusivo, 45enne originario di Caposele, è scattato invece il “DASPO URBANO”.