Alta Irpinia, si lancia dal balcone: è grave al Moscati Dramma sfiorato a Bagnoli Irpino. Una 53enne lotta fra vita e la morte.

di AnFan

Dramma sfiorato a Bagnoli Irpino. Intorno alle 4 di questa notte una 53enne del posto ha tentato di togliersi la vita. La donna si è lanciata dal balcone della sua abitazione. Per fortuna, nonostante l'ora tarda, un passante ha visto la scena e ha chiamato i soccorsi. Provvidenziale l'intervento del 118 che ha trasportato la 53enne, in codice rosso, all'ospedale Moscati di Avellino. La signora è in prognosi riservata. Sul luogo dell'accaduto anche una pattuglia dei carabinieri della stazione locale. Toccherà ai militari dell'Arma far luce sulla vicenda. Sconosciute le motivazioni alla base del gesto della 53enne che non aveva mai detto segni che potessero far presagire quanto accaduto questa mattina.