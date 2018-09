Vende carburante in garage: nei guai un uomo di Montoro Sequestrate le attrezzature utilizzate per rifornire gli automobilisti di gpl.

Un distributore di carburante in garage. La finanza di Avellino, guidata dal colonnello Gennaro Ottaiano, ha denunciato il proprietario dello stabile che vive a Montoro. Ad attirare le fiamme gialle della tenenza di Solofra era stato un insolito via vai di auto che si fermavano nei pressi del distributore abusivo. Alcune “segnalazioni” anonime avevano fatto il resto. La prova regina è arrivata con una perquisizione effettuata dai finanzieri. I militari, nel garage, hanno sequestrato una elettropompa utilizzata per il travaso del gas, una bilancia e 36 bombole di Gpl.