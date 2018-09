Teora, il Riesame dissequestra la strada d'accesso alla cava I giudici hanno accolto il ricorso curato dall'avvocatessa, Giovanna Perna.

di Andrea Fantucchio

Il giudici del Riesame di Avellino hanno dissequestrato la strada d'accesso di una cava del comune irpino di Teora. Finita a inizio agosto nel mirino dei carabinieri forestali. I militari avevano sequestrato la strada e denunciato tre persone. Accusate di aver realizzato la via d'accesso alla cava senza autorizzazione e in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico (area occupata da bosco ceduo).

Questa mattina la difesa, affidata all'avvocatessa Giovanna Perna, ha smontato le accuse e ottenuto il dissequestro. Nella sua arringa il legale, che si è servito anche di una consulenza di parte, ha dimostrato che la strada esisteva già prima della costruzione della cava e non c'era stato, quindi, nessun abuso edilizio. Inoltre ha evidenziato come la zona occupata dall'attività era a suscettibilità estrattiva: non sussisteva, dunque, alcun vincolo paesaggistico. La difesa ha aggiunto che non erano necessari altri permessi rilasciati dal Comune perché la cava faceva capo alla Regione e aveva già tutte le autorizzazioni necessarie. Una serie di eccezioni che hanno spinto i giudici del Riesame (Sonia Matarazzo, Gennaro Lezzi e Pier Paolo Calabrese) a disporre il dissequestro, ignorando il parere contrario del pubblico ministero.