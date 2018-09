Incidente a Mercogliano, coinvolte 2 auto: 2 donne in ospedale Una 21enne è stata ricoverata in codice giallo, una 28enne in codice rosso. Indagini in corso.

di AnFan

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato questa sera, poco dopo le 22, a Mercogliano (Avellino) nei pressi della scuola media Guido Dorso. Coinvolte due auto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Il personale del 118, arrivato a Mercogliano, ha soccorso le due donne poi trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Moscati. Una 21enne è entrata in codice giallo, una 28enne in codice rosso. Ora saranno sottoposte agli esami strumentali per evidenziare eventuali fratture interne. La dinamica dell’incidente è ancora incerta. Toccherà alle forze dell’ordine stabilire eventuali responsabilità dopo aver eseguito tutti i rilievi. Le due auto sono state trasferite al vicino deposito giudiziario. Sui veicoli potrebbero essere eseguiti altri accertamenti determinanti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La strada che costeggia la scuola media Guido Dorso, e poi procede verso la piscina comunale e il viale di Mercogliano, si conferma pericolosa. Sono diversi gli incidenti registrati nei mesi scorsi, spesso a causa dell'elevata velocità che viene tenuta dagli automobilisti.

In serata è stato registrato un altro incidente anche a Grottolella (Avellino), in località Pozzo del Sale. Quattro i feriti, fra uomini e donne, che viaggiavano su due auto. La dinamica è ancora incerta: ci stanno lavorando le forze dell'ordine per chiarire quali siano stati gli elementi determinanti che hanno causato il sinistro. Per fortuna nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi. Sono stati tutti ricoverati all'ospedale Moscati in codice giallo. Al pronto soccorso i medici hanno prestato loro le prime cure. Nella struttura ospedaliera i conducenti dei veicoli dovrebbero anche essere sottoposti all'alcol test. Per chiarire se qualcuno di loro abbia bevuto oltre il limite consentito dalla legge.