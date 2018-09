Montoro, appicca un rogo per le sterpaglie. Denunciata A Montoro

I Carabinieri di Montoro Superiore hanno denunciato una 60enne ritenuta responsabile dei reati di “Getto pericoloso di cose” e “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”.

Nello specifico, a seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini, i militari sono riusciti dapprima ad individuare l’esatto punto in cui era stato appiccato il fuoco e, successivamente, ad indentificare la responsabile che, nonostante il divieto di bruciatura nell’attuale periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, intenzionalmente aveva appiccato il fuoco per lo smaltimento di sterpaglie e residui vegetali nonché materiale plastico utilizzato per la lavorazione del proprio fondo agricolo, ubicato in agro del Comune di Montoro.

Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti, nei confronti della 60enne è scattata la denuncia .