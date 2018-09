Truffa e incassa l'assegno di un altro: 25enne nei guai Il 25enne di Casoria (Napoli) è accusato di aver incassato i 400 euro della vittima.

Doveva essere risarcito da una società di energia elettrica, ma l'assegno che aspettava non era mai arrivato. Poi, lo sfortunato uomo di Paternopoli, aveva scoperto perché: un 25enne di Casoria (Napoli) aveva incassato i soldi. L'indagine dei carabinieri di Paternopoli, coordinati dalla compagnia di Montella, ha permesso di risalire all'identità del presunto truffatore: l'indagato è accusato di aver alterato i dati dell'assegno per intascarlo. Così è stato denunciato per truffa e falsità materiale commessa da privato.