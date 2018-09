Tir carico di pomodori si ribalta a Serino: foto La chiamata ai pompieri intorno alle 5. Nessun ferito. Recuperata parte del carico.

di AnFan

Un tir carico di pomodori si è ribaltato nella notte a Serino (Avellino). La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 5: «Presto, venite a Serino, in località Ferrari, c'è bisogno di aiuto». I pompieri hanno soccorso il conducente a bordo dell'autotreno. Parte del carico è stato recuperato. E' stato necessario anche l'ausilio di un autogru per recuperare il veicolo. L'autotreno era diretto nell'Agro Nocerino Sarnese e aveva preso un percorso alternativo perché la galleria del monte Pergola, a Solfora (Avellino), è chiusa per lavori di ristrutturazione. Alle forze dell'ordine, dopo aver eseguito tutti i rilievi, ricostruire la dinamica dell'accaduto (A fine articolo le foto dei soccorsi).