Furto dai 6mila euro a Tufo: carabinieri recuperano il bottino I militari hanno denunciato per furto aggravato un 50enne di Montefusco. E recuperato la refurtiva

di AnFan

Un furto da seimila euro: il proprietario di casa era disperato. E ormai, dopo un mese, non sperava più di riavere indietro la sua roba. Invece, la disavventura di un uomo di Tufo, ha avuto un inatteso lieto fine: i carabinieri della stazione di Pratola Serra hanno denunciato per furto aggravato un 50enne di Montefusco e recuperato la refurtiva. Decisive, per in castrare l'indagato, le immagini raccolte da servizi di telecamere private, che hanno registrato il 50enne mentre si trovava ancora nei pressi dell'abitazione svaligiata. Le indagini sono state coordinate dalla compagnia di Mirabella Eclano, guidata dal comandante Domenico Signa.