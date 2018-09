Montoro, sequestrate 2 tonnellate di marijuana: video e foto I carabinieri di Montoro Inferiore hanno scoperto due vaste piantagioni.

di Andrea Fantucchio

Fra i funghi e i tronchi maestosi di alte querce, in quell'oasi di verde amata dagli appassionati di trekking, crescevano rigogliose anche delle piante di marijuana. Pronte a rendere felici decine di acquirenti, e ad arricchire le tasche dei pusher, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. I carabinieri di Montoro Inferiore, guidati da Raffaele Fresa e Salvatore De Maio, hanno sequestrato delle piantagioni di canapa in un bosco montorese: per oltre due tonnellate di sostanza stupefacente. (A fine articolo le foto. Clicca sulla copertina e guarda il video dell'operazione dei carabinieri)

L'indagine è nata da alcune segnalazioni che hanno messo i carabinieri sulla pista giusta. Domenica scorsa sotto scattati i controlli, grazie anche a un elicottero messo a disposizione dai carabinieri di Pontecagnano (Salerno). Il veicolo è stato fondamentale per individuare la sostanza stupefacente. Intanto, a terra, la pattuglia dei carabinieri era affiancata anche da militari di Montoro Superiore e dei forestali locali.

In un terreno senza recinzioni è stata individuata una serra artigianale con venti piante di canapa già in fiore. I militari hanno sequestrato anche l'impianto di irrigazione e del fertilizzante. Mancava solo il «contadino»: ma non è escluso che, già nei prossimi giorni, i militari riescano a individuarlo. Si partirà proprio dagli oggetti sequestrati che saranno affidati ai laboratori dell'Arma. Intanto in stazione si lavora su profili che hanno alle spalle reati analoghi. Per gli indagati si prospettano denunce per coltivazione di sostanze stupefacenti oltre che di detenzione ai fini di spaccio.

I carabinieri, durante la stessa ispezione, hanno individuato in un bosco, ben nascosti fra la vegetazione incolta, un centinaio di esemplari di marijuana. Molte piante avevano già raggiunto l'altezza di tre metri. Anche in questo caso, durante l'ispezione, è stato trovato il sistema di irrigazione e del fertilizzante. Per ricordare un sequestro così imponente, a Montoro, bisogna tornare al 2012. Quando furono sequestrate 490 piante di marijuana che costarono un soggiorno dietro le sbarre a un 70enne del posto. Ma la coltivazione della sostanza stupefacente, nella Valle dell'Irno, non si è mai fermata, complice anche la presenza di boschi che si prestano a “camuffare” le coltivazioni che non richiedono particolari cure e condizioni di luce. Così sono aumentati i controlli dell'Arma con un intensificazione di pattuglie sul territorio e proprio l'utilizzo di elicotteri per perlustrare meglio la zona.