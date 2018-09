Irpinia, sorpasso di troppo: autista preso a bastonate E' accaduto a San Martino Valle Caudina. I carabinieri hanno arrestato un 53enne.

di AnFan

Autista aggredito a bastonate per un sorpasso di troppo. E' accaduto a San Martino Valle Caudina (Avellino). L'autista di pullman, finito in ospedale, ha raccontato ai carabinieri di essere stato colpito da un 53enne. L'indagato, finito in manette, era a bordo della sua auto. Secondo una prima ricostruzione, a causa di un sorpasso del pullman, ha dato in escandescenze. Così, con la sua auto, ha tagliato la strada al mezzo. Poi, armato di mazza, ha provato a far valere le proprie ragioni. E, raggiunto l'autista del pullman, lo ha colpito mandandolo in ospedale: per lui sette giorni di prognosi. Questa mattina l'indagato è comparso in tribunale. E il giudice ha confermato l'arresto applicandogli l'obbligo di firma.