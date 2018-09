Muore a 53 anni: corpo trovato dopo due giorni Mirabella Eclano. Il decesso è avvenuto per cause naturali.

Trovato morto in casa. Dramma della solitudine a Mirabella Eclano. I carabinieri hanno trovato senza vita il corpo di un 53enne nell'abitazione dove viveva da solo. Il medico legale, dopo gli accertamenti di rito, ha stabilito come la morte sia avvenuta due giorni fa per arresto cardiocircolatorio. Il magistrato di turno della procura di Benevento ha dato disposizione di liberare la salma che sarà restituita ai familiari.