«Ora salgo e vi butto di sotto»: coppia terrorizzava i vicini Rinviata a giudizio una coppia di Solofra accusata di stalking.

di AnFan

«Mo saglio e vi votto a coppa abbascio», per chi non "mastica" il dialetto locale, "mo vengo di sopra e vi butto giù". Una delle tante minacce che la coppia avrebbe rivolto ai vicini che abitavano al piano di sopra. E che costerà ai due 53enni di Solofra (Avellino) un procedimento penale per stalking: ieri il gup, Fabrizio Ciccone, ha rinviato a giudizio i due imputati. Toccherà agli avvocati Ennio Napolillo e Claudio Frongillo smontare le accuse a carico della coppia durante il processo che inizierà il prossimo 8 novembre davanti al giudice, Gennaro Lezzi. I presunti atti persecutori risalgono allo scorso anno. Le persone offese hanno raccontato come i vicini, che abitavano al piano di sotto, di notte li avrebbero svegliati alzando il volume della tv o battendo degli oggetti contro il soffitto. Minacce, dispetti, intimidazioni che hanno finito per far vivere alle vittime un uno stato di preoccupazione perenne. Fino a che hanno deciso di denunciare tutto. Versione diversa quella resa dagli imputati che ora proveranno a far valere le loro ragioni in aula.