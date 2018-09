Plafoniera cade in testa a un bimbo nell'asilo di Mercogliano E' accaduto questa mattina. Il piccolo ha quattro anni. E' ora ricoverato al Moscati

Momenti di paura questa mattina nella scuola d'infanzia di Mercogliano. Durante l'orario di lezione, una plafoniera si è improvvisamente staccata dalla parete colpendo alla testa un bambino di quattro anni.

Si è tenuto il peggio. Il piccolo è stato soccorso e trasportato dalle ambulanze del 118 alla Città Ospedaliera. Il bambino è stato medicato e sottoposto ai dovuti accertamenti. Per fortuna niente di grave. La prognosi è di due giorni. I medici hanno comunque deciso di ricoverare in via precauzionale il piccolo. Sono stati ritenuti necessari anche altri accertamenti.

Sul posto i carabinieri della stazione di Mercogliano. Hanno effettuato le verifiche necessarie per accertare quanto è accaduto. Potrebbe anche essere aperta una inchiesta per verificare eventuali responsabilità.