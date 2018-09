Emorragia cerebrale, corsa contro il tempo per una 14enne L'elicottero non può atterrare causa vento, trasferita in ambulanza a San Giovanni Rotondo

Colta da malore mentre si stava recando a scuola, si è accasciata a terra ed è stata soccorsa da un'automobilista di passaggio in quel momento lungo via Covotti, nei pressi di Piano della Croce. E' quanto accaduto stamane ad una ragazzina di 14 anni di Melito Irpino. L'uomo intuita la gravità della situazione, si è subito fermato, non ha perso tempo, l'ha presa in braccio, caricata in macchina e dopo aver contattato il 118 l'ha accopagnata rapidamente egli stesso in ospedale. Qui i medici dopo un'attenta valutazione hanno riscontrato una gravissima emorragia cerebrale.

Alla 14 circa il trasferimento urgente dal Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane a San Giovanni Rotondo.

Le condizioni proibitive meteo, ll vento forte in modo particolare hanno impedito l'atterraggio dell'elicottero nella pista di via Maddalena, dove era stato già predisposto il consueto piano di emergenza da parte della centrale operativa del 118 con la presenza dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale.

Da qui la scelta obbligatoria di raggiungere in ambulanza la struttura sanitaria pugliese lungo la statale 90 delle Puglie.

Le condizioni della 14enne, già orfana dei suoi genitori negli anni scorsi, stando alle notizie pervenute dai medici sono gravissime. Un dramma nel dramma.

Il direttore sanitario Oto Savino si è messo subito in contatto con l'equipe medica del pronto soccorso che ha operato con grande tempestività e professionalità prestando alla ragazzina le prime e necessarie cure fondamentali. Una situazione estremamente delicata e grave, un codice rosso, che ha richiesto inevitabilmente il trasferimento in una struttura più attrezzata.

La notizia ha fatto subito il giro del paese a Melito Irpino, nel piccolo comune ufitano dove la sfortunata famiglia, attentamente seguita soprattutto dal parroco Don Rocco Mansueto è molto conosciuta e stimata.

Ai familiari arriva in questo momento così difficile, la solidarietà da parte di tutti, affinchè la 14enne, che frequenta un istituto scolastico superiore arianese possa superare questo momento particolarmente difficile.

Il sindaco Gerardo Sorrentino ha appreso la notizia al telefono a Roma mentre era in compagnia di sua madre ricoverata al Gemelli.

"Non ci resta che esprimere in questo momento difficile, tutta la nostra vicinanza più sincera e profonda alla famiglia, a questa studentessa straordinaria, offrendo naturalmente tutto il nostro contributo necessario. Ho già incaricato gli amministratori di attivarsi, per valutare ogni forma di aiuto da mettere in atto. E naturalmente confidiamo nella professionalità dei medici."

Gianni Vigoroso