Coltivazione di marijuana in casa: 45enne in manette I carabinieri hanno arrestato un 45enne di Mirabella Eclano.

di Andrea Fantucchio

Coltivava marijuana in casa. Un piccolo orticello che gli è costato un arresto. A finire in manette un 45enne di Mirabella Eclano. Dopo una perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri della compagnia locale, guidati dal comandante Domenico Signa. I militari erano sulle tracce dell'indagato da tempo. In casa hanno trovato la prova regina: una coltivazione di piante di marijuana già in fiore. C'era poi un piccolo laboratorio per il trattamento della droga: oltre a bustine di cellophane con la sostanza stupefacente anche un bilancino elettronico di precisione. La droga e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati. Poi è scattato l'arresto. Ora l'indagato si trova ai domiciliari.

In questi mesi sono aumentati i casi di coltivazioni di cannabis in casa anche in Irpinia. Come dimostrato dalle numerose operazioni delle forze dell'ordine. Non sono rari i casi di chi, fuorviato dal mito della "canapa light", è spinto a coltivarsi la sostanza stupefacente in casa. E non sa invece che il thc di quel tipo di canapa, per essere legale, deve essere irrisorio e inferiore ai limiti consentiti per legge. La coltivazione è inoltre sottoposta a un iter indicato che fa espletato per intero.