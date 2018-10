Strage bus, chiesto più di un secolo per Autostrade Chieste le condanne per l’ad e alcuni funzionari della società

di Andrea Fantucchio

Dieci anni di reclusione per Giovanni Castellucci, ad di Autostrade, e stessa condanna anche per altri undici tra funzionari e responsabili tecnici e della manutenzione del tratto autostradale in cui si verificò l’incidente. Si è da poco conclusa la requisitoria del procuratore capo di Avellino, Rosario Cantelmo, nel processo per la morte di 40 persone precipitate a bordo di un pullman dal viadotto Acqualonga dell'autostrada A16 Napoli-Canosa il 28 luglio del 2013. Gli imputati erano tutti accusati di concorso in omicidio, lesioni e disastro colposo.

La Procura ha chiesto dieci anni di reclusione oltre che per Giovanni Castellucci, amministratore delegato della società Autostrade per l'Italia, anche per Riccardo Mollo, direttore della Direzione Servizi Tecnici e Condirettore Generale della Operations e Maintenance, Giulio Massimo Fornaci, responsabile dell'articolazione “Pavimentazione e barriere di Sicurezza”, Marco Perna, responsabile del procedimento relativo al “progetto di sostituzione e potenziamento delle barriere di sicurezza e di bordo laterale” dell'Autostrada A16 Napoli-Canosa, Paolo Berti, direttore del VI tronco della società autostrade per l'Italia dal 2009 al 2012, i predecessori Nicola Spadavecchia e Michele Renzi, e Gianluca De Franceschi, responsabile dell'Area di servizio del VI tronco, i successori Gianni Marrone e Bruno Gerardi, e Michele Maietta, coordinatore del Posto di Manutenzione centro esercizio dal 2006 al 2011 e Antonio Sorrentino coordinatore Posto di Manutenzione e centro di esercizio dal 2011.

All'amministratore delegato di Autostrade la Procura di Avellino contesta negligenza, imperizia e imprudenza, oltre che violazione delle norme che garantiscono la circolazione autostradale in sicurezza, per aver omesso di provvedere – in occasione dell'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali – alla riqualificazione dell'intero viadotto Acqualonga. In particolare nella sostituzione delle barriere di sicurezza ritenute, dagli inquirenti, non adeguate alla infrastruttura autostradale. Il mancato adeguamento – rispetto alle misure di sicurezza – è poi contestato, in proporzione ai ruoli ricoperti, anche gli altri imputati. Anche alla luce di quelli che, nel capo di imputazione, vengono indicati come “gravi e anomali fenomeni corrosivi degli elementi metallici”. Una richiesta di condanna la cui eco è alimentata dalla boutade mediatica che ha travolto Autostrade per l'Italia dopo il crollo del ponte Morandi al Genova. Il governo ha avviato le pratiche di revoca dell'appalto della società. E i vertici, fra i quali Castellucci, si sono trovati al centro dell'indagine sul disastro che è costato la vita a oltre quaranta persone.

