Aiello, brucia un deposito agricolo L'intervento dei vigili del fuoco che hanno sedato il rogo.

Deposito in fiamme ad Aiello del Sabato. Questa mattina, poco dopo le 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Baricelle per spegnere l'incendio che aveva avvolto un deposito agricolo di legno e lamiere. All'interno diversi attrezzi agricoli e paglia. Dopo due ore i caschi rossi sono riusciti a sedare l'incendio. La zona è stata messa in sicurezza.