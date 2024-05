Ariano e la solennità di Pentecoste: torna il pellegrinaggio a Valleluogo Adorazione eucaristica nel Santuario tanto caro al Beato Luigi Novarese

In pellegrinaggio con Maria per raggiungere il Santuario di Valleluogo. Fede e profonda devozione ad Ariano Irpino in occasione della ricorrenza di Pentecoste. Domani, sabato 18 maggio il raduno alla cappellina della Quercia di Valleluogo a partire dalle 16.00 per poi incamminarsi verso il Santuario tanto caro al Beato Luigi Novarese. Dalle 18.30, la veglia di Pentecoste con l'adorazione eucaristica e le confessioni.

Domenica 19 maggio il momento clou. Celebrazioni alle 6.30-8.00-11.00-17.00 e 18.30. La santa messa delle 17.00 sarà celebrata dal Vescovo Sergio Melillo.

Lunedì 20 maggio festa del centro di riabilitazione. Ore 10.30 accoglienza e apertura della giornata. Ore 11.00 santa messa, al termine scopertura e benedizione del nuovo logo del centro di riabilitazione.

E la festa prosegue con musica, balli e testimonianze. La parola e non solo ai ragazzi del centro.

Martedì 21 maggio giornata di ringraziamento con gli ammalati. Ore 8.00 santa messa in ringraziamento alla Madonna in Santuario. Ore 14.30 riflessione "40 anni dalla pubblicazione della lettera apostolica Salvifici Doloris e dalla morte del Beato Luigi Novarese a cura di sorella Mara Strazzacappa. A seguire spostamento sul piazzale antistante il Santuario di Valleluogo per proseguire alle 16.30 con il santo rosario, e alle 17.00 la santa messa con adorazione e benedizione eucaristica.