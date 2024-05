Primicile: "L'Avellino ha tutto per fare bene, su Frascatore..." Il direttore sportivo della Turris è stato ospite di "Focus Serie C" su OttoChannel

Il direttore sportivo della Turris, Rosario Primicile, è stato ospite in studio di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16) e si è espresso così sull'Avellino: "Ha giocatori funzionali che possono essere schierati in diversi moduli. - ha spiegato il ds dei corallini - Al di là del sistema di gioco la cosa più importante è come si arriva ai playoff. Se arriva bene mentalmente e fisicamente l'Avellino ha tutto per fare bene.

"Avevo promesso la cessione in caso di una chance come Avellino"

Su Paolo Frascatore, ceduto dalla Turris all'Avellino nel mercato invernale: "È un giocatore importante, ha vinto a Terni, è cresciuto nella Roma, è stato under 21, ha un'esperienza che in questa categoria hanno in pochi. Eravamo arrivati a un punto del mercato in cui emergeva la volontà di andare via e dico sempre che le motivazioni fanno la differenza. Mi ha chiesto il trasferimento e avevo promesso la cessione se ci fosse stata l'opportunità di sposare un progetto diverso dal nostro. Mi è sembrato giusto anche perché ha più di 30 anni e avrebbe potuto giocare per qualcosa di diverso".

"Occhio a Carrarese e Casertana"

"I risultati delle gare d'andata non mi hanno sorpreso. La Carrarese ha fatto un percorso da big e con Calabro si è dimostrata solida con giocatori di qualità ed esperienza. La fase playoff è una lotteria. Chi arriva meglio può giocarsela fino alla fine. Potrebbero esserci delle sorprese. La Carrarese potrebbe essere quella di quest'anno come anche la Casertana. Può essere la mina vagante in virtù dell'esperienza e della qualità espressa".