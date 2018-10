Coltello e bastoni in auto: nei guai un uomo di Contrada I carabinieri di Montoro Superiore hanno denunciato il 35enne e sequestrato le armi.

Coltello e bastoni nascosti nell'auto che aveva la revisione scaduta: i carabinieri di Montoro Superiore, durante un pattugliamento nel comune di competenza, hanno denunciato un 35enne di Contrada per porto abusivo di armi bianche e oggetti atti ad offendere. Il controllo alla vettura è scattato dopo che i militari avevano accertato l’assenza di copertura assicurativa. La perquisizione ha portato al sequestro di un coltello a serramanico occultato nel vano portaoggetti e di due bastoni in legno della lunghezza di circa un metro, uno dei quali munito di una rudimentale punta di ferro, che erano nascosti sotto un sedile. Armi, poi sequestrate, delle quali il 35enne non ha saputo giustificare la presenza.