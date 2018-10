Avellino, incidente nella notte, feriti quattro ragazzi E' accaduto poco dopo le 24 a Torrette di Mercogliano. Una delle vetture si è ribaltata

Un incidente stradale si è verificato poco dopo la mezzanotte tra domenica lunedì a Torrette di Mercogliano. Coinvolte due automobili. Nello schianto sono rimasti feriti una ragazza e tre giovani, tutti tra i 22 e i 23 anni. Per fortuna non hanno riportate serie conseguenze.

L'incidente è stato rocambolesco. Le due vetture si sono scontrate per cause che sono in corso di accertamento. Una delle due auto si è ribaltata sulla carreggiata. Per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli e le conseguenze per conducenti e passeggeri sono di lieve entità. Sul posto le ambulanze della centrale operativa del 118. I giovani sono stati trasferiti al pronto soccorso della Città ospedaliera. Dopo le prime cure sono stati dimessi. Hanno riportato ferite guaribili tra i cinque e i dieci giorni. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Avellino. I militari hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.

In quel momento, nella zona, era in corso un violento temporale. Non si esclude che tra le cause dello schianto ci sia anche la pioggia e l'asfalto viscido.