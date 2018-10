Trovati con oltre 30 piante di marijuana: condanne per 3 mesi Per i due uomini di Baiano riconosciuta la lieve entità.

di AnFan

Nell'orto, invece dei pomodori, avevano oltre trenta piante di marijuana: i carabinieri di Baiano li avevano denunciati per coltivazione di sostanza stupefacente, ora sono arrivate le condanne di tre mesi a testa per un 55enne e un 30enne di Baiano, che hanno scelto il rito abbreviato. Le due pene sono state “mitigate” dall'accoglimento della tesi difensiva, affidata fra gli altri all'avvocato Maria Luce Amelio dello studio Falconieri di Avella, che è riuscita a far riconoscere la lieve entità rispetto al reato contestato. Tutto era nato con un sequestro fatto dai carabinieri nel 2017: oltre alla piante era stata trovata altra sostanza stupefacente a casa degli imputati.