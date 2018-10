Avellino, ubriaco fradicio contromano si schianta contro auto La polizia avellinese ha fermato un 51enne ucraino. Dramma sfiorato solo per un caso.

di Andrea Fantucchio

Una folle corsa contromano che poteva avere un epilogo drammatico. Lui era ubriaco fradicio al volante e non ha visto quell'auto prendendola in pieno, solo il caso ha evitato ferite gravi per l'altro automobilista. E' questa la ricostruzione fatta dagli agenti delle sezione Volante di Avellino, guidati dal vicequestore Elio Iannuzzi, che ieri sera hanno fermato e denunciato un 51enne ucraino prima di ritiragli la patente.

L'uomo aveva un tasso alcolemico nel sangue più di sette volte superiore a quello consentito dalla legge. Così – oltre a una pesante sanzione economica – è stato disposto il sequestro e del mezzo e il ritiro della patente.

La chiamata alle forze dell'ordine è partita poco dopo le 22.40: «Un'auto mi è venuta contro e ha travolto la mia vettura. Presto, venite in Corso Umberto I, mi trovo a due passi dalla fontana dei Tre cannoli».

Le pattuglie della polizia sono arrivate a sirene spiegate nella zona storica della città. Gli agenti hanno provato a sottoporre l'indagato al tasso alcolemico, ma non si è rivelata una impresa semplice. L'uomo, infatti, pronunciava frasi sconnesse, aveva il fiato che puzzava pesantemente di alcol e ha fatto una resistenza, blanda a onor del vero, prima di sottoporsi all'etilometro che ha confermato i sospetti: due prove che hanno dato un valore medio sette volte superiore a quello consentito dalla legge.

Gli agenti, grazie anche alle riprese catturate dalle telecamere, hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. L'indagato, a bordo di una Grande Punto, ha percorso diversi metri contromano, con l'acceleratore schiacciato a tavoletta, prima di schiantarsi contro la Opel Astra con a bordo un 50enne avellinese. L'uomo – come detto – non ha riportato ferite né ha voluto essere sottoposto ai controlli in ospedale. Le pattuglie della Volante, grazie anche alla piattaforma digitale Mercurio, hanno intensificato i controlli su strada per prevenire reati come la guida in stato di ebbrezza. Posti di blocco ciclici sono stati istituiti nelle strade considerate a maggiore rischio.