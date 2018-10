Atripalda: entra armato in un bar e mette a segno la rapina Questa mattina il colpo. Indagini in corso

Poco fa, in un locale pubblico di Atripalda, alla presenza del titolare e di alcuni avventori, un uomo, verosimilmente armato di pistola, ha scassinato una slot machine e portato via le monete contenute, in corso di quantificazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Avellino. In corso indagini da parte dei militari dell’Arma.