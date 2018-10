Tenta suicidio con whisky e farmaci: salvato dai carabinieri Mirabella Eclano. I militari hanno salvato il 38enne che voleva farla finita.

di AnFan

Un mix di whisky e farmaci. I carabinieri lo hanno trovato a terra privo di sensi. Qualche attimo più tardi e non ci sarebbe stato più nulla da fare. Il 38enne di Mirabella Eclano è in prognosi riservata. Ieri la moglie - dopo aver visto che il partner non era rientrato a casa - aveva chiamato i carabinieri. Il convivente le era apparso strano, preoccupato e distratto. I militari, grazie alla collaborazione del gestore telefonico, hanno individuato il cellulare del 38enne. L'uomo, dopo essere stato soccorso dai carabinieri, è stato trasferito dal 118 all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Dove i medici continuano a monitorare le sue condizioni.