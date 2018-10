Irpinia, due scuole svaligiate: rubati numerosi pc e soldi I ladri hanno colpito ad Aiello del Sabato e a Baiano. Indagini dei carabinieri.

di AnFan

Tornano i ladri di portatili nelle scuole in provincia di Avellino. Nelle scorse settimane hanno fatto razzia di notebook in diverse elementari e medie irpine. Stavolta hanno colpito, a distanza di poche ore, ad Aiello del Sabato e a Baiano. Ad Aiello del Sabato nel mirino dei malviventi è finita la scuola media: i ladri hanno forzato la porta di ingresso, forse con un piede di porco, e hanno portato via sette notebook.

A Baiano i ladri sono entrati nell'Istituto comprensivo "Giovanni XXIII" e, dopo aver danneggiato alcuni distributori automatici di bevande e merendine, hanno rubato le monete che c'erano all'interno. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i due episodi e arrivare all'identificazione dei colpevoli.