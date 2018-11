Mercogliano, albero cade su casa. Danni pioggia Avellino|VIDEO Ancora maltempo Irpinia. Albero pericolante nei pressi di una chiesa a Serino.

di Andrea Fantucchio

Un albero, abbattuto dal maltempo, è caduto sul tetto di una abitazione a Mercogliano. E' accaduto questa notte in via Papa Giovanni XXIII. La pianta, di alto fusto, ha distrutto parte della tettoia. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video)

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino. I caschi rossi hanno dovuto segare il tronco dell'albero e poi rimuovere le parti di tetto pericolanti. Quindi hanno proceduto con la messa in sicurezza della zona.

In queste ore continuano ad arrivare le chiamate alla centrale operativa di via Zigarelli. I pompieri sono stati impegnati in tutta la provincia. Particolare attenzione proprio ai danni creati ad alberi pericolanti e anche arredi urbani rovinati da pioggia e forte vento.

Fra gli interventi dei caschi rossi ne va segnalato uno, particolarmente delicato, a Serino. Dove un albero, a ridosso di una chiesta, si era inclinato a causa del forte vento. Un episodio simile, avvenuto a via Zoccolari, ad Avellino, ha coinvolto un cartello stradale: piegato dalle forti raffiche. In entrambi i casi i vigili del fuoco hanno proceduto alla rimozione del pericolo. E alla messa in sicurezza dell'area.

E' da giorni che la provincia irpina deve fare i conti con il maltempo. E una allerta meteo arancione. Numerosi i casi di strade allegate, anche nel capoluogo irpino. Questa mattina diversi tratti di via Circumvallazione e di Corso Umberto I, strada che fiancheggia la fontana di Bellerofonte (nota come fontana dei tre cannoli), erano particolarmente pericolosi per le auto a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Qualche giorno fa i pompieri sono intervenuti nei pressi di Rione Parco per soccorrere un automobilista, rimasto intrappolato nell'auto sulla quale era caduto un albero. Per fortuna l'uomo è rimasto illeso. Il maltempo ha attanagliato tutta la Regione Campania. In particolare Napoli e il casertano, dove si sono registrati due morti.