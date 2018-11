Montoro, abbatte cartelli stradali a colpi di spranga Il 40enne è stato fermato dai carabinieri della stazione di Montoro Superiore.

Aveva “alzato troppo il gomito” e, così, stava abbattendo alcuni cartelli stradali con una spranga. E' questa la ricostruzione dei carabinieri di Montoro Superiore, che è valsa una denuncia per danneggiamento aggravato e detenzione di oggetti atti a offendere a carico di un 40enne del luogo. Secondo quanto accertato dagli investigatori l'indagato, visibilmente ubriaco dopo aver divelto un segnale stradale, ha usato come spranga il palo di ferro che ne costituiva la base. La sua furia non ha risparmiato neppure alcuni avvisi comunali affissi in una bacheca pubblica. Non è chiaro se, in quei documenti, ci fosse qualcosa che ha innescato la sua ira.