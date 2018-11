Delitto Tornatore, inchiesta bis: spunta nuova intercettazione Tre indagati oltre ai due imputati finiti a processo. Accertamenti sulle celle telefoniche.

di Andrea Fantucchio

Una nuova intercettazione: ancora la pista dei debiti da saldare. Tre persone nel mirino, alcune legate a contesti di usura ed estorsione. Procede l'inchiesta bis sull'omicidio di Michele Tornatore, ammazzato con due colpi di pistola in testa e uno al torace, prima di essere bruciato nell'auto presa a noleggio e utilizzata durante la semilibertà. Il corpo carbonizzato fu rinvenuto, in una discarica di Contrada, il 7 aprile del 2017. Il sostituto procuratore della Dda, Simona Rossi, nel processo a carico di Francesco Vietri e Pasquale Rainone (difeso dall'avvocato Marino Capone), ha annunciato l'esistenza di una nuova intercettazione. Per ora la prova non è stata acquisita, vista l'opposizione dell'avvocato Anna Caserta, ma potrebbe già rientrare nel procedimento penale con il 507 (ammissione di nuove prove).

A essere intercettate tre persone che, in un passaggio della conversazione, fanno riferimento a circa 20mila euro che la vittima doveva restituire. Un elemento di prova sul quale lavora l'antimafia. La compagna della vittima ha raccontato – nella scorsa udienza - come il partner avesse contratto dei debiti con numerosi creditori. Uno di questi, R.R., si era anche presentato a casa loro. E' su di lui, e su altre due persone, che si sta focalizzando l'attenzione del nucleo investigativo di Avellino, guidato dal capitano Quintino Russo.

Attenzione puntata sulle celle telefoniche per ricostruire gli spostamenti dei tre indagati: uno dei quali è sottoposto agli arresti domiciliari. E proprio a casa sua, il giorno dell'omicidio, ci sarebbero stati due incontri sospetti. Gli inquirenti non escludono che, proprio in quella abitazione, sia stata pianificata o, comunque, perfezionata l'esecuzione di Michele Tornatore. Un giallo che – dopo oltre un anno dall'omicidio – continua a regalare inattesi colpi di scena. I parenti della vittima aspettano di conoscere la verità.