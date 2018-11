Corruzione: arrestato dirigente ministeriale Nel mirino anche un imprenditore irpino.

di Anfan

Corruzione. Arresti domiciliari per Renato Pingue, dirigente dell’Ispettorato interregionale del Lavoro di Napoli. E’ accusato di aver commesso un atto contrario ai doveri di ufficio in concorso con un imprenditore irpino. I carabinieri hanno eseguito la misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Avellino e un sequestro preventivo di vari milioni di euro che sarebbero frutto di estorsioni ai danni di numerosi lavoratori. La misura cautelare è arrivata al termine di una articolata attività di indagine affidata al nucleo investigativo di Avellino, guidato dal capitano Quintino Russo. E partita proprio da accertamenti sull’imprenditore irpino. I sequestri sono stati seguiti non solo in provincia di Avellino, ma anche a Napoli e Salerno.

