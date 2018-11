Rischia di morire carbonizzata, salvata dai vigili del fuoco Terrore in una abitazione di Caposele. Decisivo l'intervento dei caschi rossi. Salvata 80enne

Ha rischiato di morire carbonizzata nella sua abitazione in fiamme. Un incubo per una anziana di Caposele, rintanata in un angolo dell'abitazione, già avvolta dal fumo. Forse aveva perso tutte le speranze di uscire viva da quel rogo, di evitare una morte orribile. Per sua fortuna l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni è stato immediato. L'abitazione in via San Gerardo era già avvolta dalle fiamme. I caschi rossi sono entrati all'interno, incuranti del rischio. Hanno visto l'ottantenne, in lacrime e sotto choc, e sono riusciti ad estrarla. La donna è stata soccorsa e trasportata nel vicino ospedale di Oliveto Citra. Non ha riportato ferite o ustioni serie. Dovrà solo riprendersi dalla paura.

Le fiamme sono state domate poco dopo, anche se non è stato possibile salvare molto dell'abitazione. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la struttura.

Sul posto anche i carabinieri. Si stanno cercando di individuare le cause che hanno innescato le fiamme. L'incendio è comunque di natura accidentale, esclusa ogni ipotesi dolosa. Potrebbe essere stata una stufa difettosa, un corto circuito, ad aver innescato il rogo. Al momento non si esclude neppure che il fuoco sia stato provocato da una scintilla fuoriuscita dal camino.