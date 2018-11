Mirabella, auto sfonda paracarro: ferito fra le lamiere L'uomo anziano è stato salvato dai pompieri e ora si trova in ospedale.

E' di un ferito il bilancio del violento incidente che si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 303, al Km.1, nel territorio del comune di Mirabella Eclano. Coinvolta nel sinistro una sola auto che, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo contro il paracarro che delimita la carreggiata. I pompieri del distaccamento di Grottaminarda hanno estratto dalle lamiere un uomo anziano. Il figlio, di 53 anni, era già riuscito a uscire dall'auto. L'anziano è stato trasferito all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. I caschi rossi hanno messo in sicurezza la zona e rimosso l'auto incidentata dalla carreggiata.