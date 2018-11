Montoro, truffa sul combustibile: denunciato un 47enne L'esito degli accertamenti dei carabinieri di Montoro Inferiore dopo la denuncia di un residente.

Truffa sul pellet (combustibile sul riscaldamento). Un 47enne di Montoro aveva pagato 500 euro, a un rivenditore online, proprio per del pellet. Ma dopo aver versato i soldi – sul conto corrente indicato – non ha ricevuto la merce. I carabinieri di Montoro Inferiore, guidati da Raffaele Fresa e Salvatore De Maio, hanno identificato e denunciato per truffa un 47enne di Napoli.