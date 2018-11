Caposele, lotta ai furti: due fogli di via Fermati due uomini di Cerignola già noti per reati contro il patrimonio.

Due fogli di via proposti (un 27enne e un 35enne di Cerignola in provincia di Foggia) per altrettante persone, già noti per reati contro il patrimonio. L'esito dell'attività di pattugliamento dei carabinieri di Caposele.