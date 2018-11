Avellino, auto si ribalta sulla Variante: due feriti E' accaduto oggi pomeriggio. Una vettura, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada.

E' di due feriti il bilancio del violento incidente che si è verificato, oggi pomeriggio, lungo la strada Statale 7, Variante, nel territorio del comune di Avellino. Un'auto, con a bordo due persone, per cause ancora da accertare è sbandata e finita fuori strada, ribaltandosi. I vigili del fuoco hanno soccorsso i due passeggeri, poi affidati al personale del 118. L'auto è stata rimossa dalla carreggiata e la zona messa in sicurezza.