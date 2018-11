Drogato fugge in auto e si schianta, lo beccano dall'amica I carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno arrestato un 25enne del posto.

di Anfan

Non si ferma all'Alt e viene inseguito dai carabinieri, il passeggero impaurito si lancia dall'auto. I carabinieri di San Martino Valle Caudina, guidati da Franco Rianna, hanno arrestato un 25enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L'indagato - a bordo di una Lancia Y - non si è fermato al posto di blocco. E' seguita una rocambolesca fuga fra le strade della città. Quando i militari stavano per raggiungere la Lancia Y, l'uomo sul lato passeggeri si è lanciato dalla vettura. I carabinieri si sono fermati a soccorrerlo (per lui solo qualche escoriazione), intanto l'indagato si è allontanato. I militari hanno rintracciato il 25enne a casa di un amica. L'uomo - come accertato dagli esami tossicologici - era sotto effetto di droghe. E - a bordo della Lancia Y - si era anche schiantato contro un muretto.