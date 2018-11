Solofra, ventiquattrenne giù dal balcone: grave al Moscati Il ragazzo si trova sotto osservazione alla città ospedaliera di Contrada Amoretta.

E' ricoverato in codice rosso al Moscati il 24enne di Solofra che, questa mattina, è caduto dal balcone della sua abitazione in via Cigliano. Provvidenziale l'intervento del personale del 118. Il 24enne è sotto osservazione dei medici del Moscati che hanno stabilizzato le sue condizioni.