Paura in centro: crolla grondaia, 80enne colpito Il caso a Grottolella

Incidente in centro, 80enne ferito. Verso le ore 13:30, a Grottolella, un 80enne del posto, mentre passeggiava su corso Umberto I, è stato colpito alla testa dalla caduta accidentale di una grondaia in fase di installazione. L'anziano prontamente soccorso è stato trasportato all'ospedale Moscati e ricoverato con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Montefredane. Indagini in corso.